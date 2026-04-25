黒川想矢、堀越麗禾 黒川想矢、堀越麗禾が24日、都内で行われた映画『ARCO／アルコ』初日舞台挨拶に登壇した。孤独な少女イリスと、"空から落ちてきた"虹色の少年アルコの冒険を描き、世界中を涙と感動で包んでいる冒険ファンタジー。日本語吹き替え版の声優は、未来からやってきた少年アルコ役に『怪物』『国宝』の黒川想矢、2075年の地球で暮らす少女イリス役を日本舞踊市川流の舞踊家としては四代目市川ぼたんの