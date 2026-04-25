ここぞの場面でズドンッと来る大谷の真っすぐは相手打者を困惑すらさせる(C)Getty Images「最初の打席は面食らった感じだった。あそこまで速球が良いとは思ってなかった」そう漏らすのは、現地時間4月22日に行われたドジャース戦で、「投手・大谷」と対峙したジャイアンツのエリオット・ラモスだ。この日、2安打を放った26歳は「僕らはあまり対戦経験がない」と前置きした上で、「彼は素晴らしい投手だと称賛するしかない」と脱