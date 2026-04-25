イランのアラグチ外相が、アメリカとの戦闘終結に向けた協議の仲介国パキスタンに到着しました。一方、イランメディアは24日、アラグチ氏がアメリカの代表団と協議する予定はないと報じています。イランのアラグチ外相は24日、パキスタンの首都イスラマバードに到着しました。アラグチ氏はこれに先立ち、パキスタンやオマーン、ロシアのモスクワを訪問することを明かしたうえで、訪問の目的について「2国間の問題についてパートナ