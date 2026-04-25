ゴールデンウィークを前に、きのう、東京・新宿区の「トー横」周辺で警視庁などがパトロールを行いました。新宿区歌舞伎町の「トー横」周辺でパトロールにあたったのは警視庁の捜査員や東京都の職員などで、路上に座り込む少年らに声をかけたほか、薬を過剰に摂取する「オーバードーズ」を防ぐため薬局に処方箋の確認を徹底するなど注意を呼びかけました。また、周辺のホテルには、売春行為が疑われる客の宿泊を拒否し、警察に通報