高市総理はミラノ・コルティナオリンピック・パラリンピックの日本代表選手団と面会し、「日本人に感動と勇気を届けた」などと功績を称え、感謝状を手渡しました。高市総理「日本人に感動と勇気を届けてくださり、次世代を担う子どもたちが将来の希望を描く上で大きな道標になったものと思います」フィギュアスケート 女子シングル「銀」 坂本花織 選手「目標を達成できた選手、私のように少し悔しさが残った選手も