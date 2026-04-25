岩手県大槌町で発生した山林火災は延焼が続いていて、4日目のきょうも大規模な消火活動が行われています。今月22日午後に大槌町の2か所で発生した山林火災は、延焼が続いています。町によりますと、実際に燃えたことを確認できた焼失面積は、きのう午後5時時点で小鎚地区と吉里吉里地区を合わせて、およそ730ヘクタールとなっています。延焼範囲が広がったことから、町はきのう、新たに国道の西側にある地域に避難指示を拡大して、