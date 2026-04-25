【ニューヨーク＝木瀬武】２４日のニューヨーク株式市場で、ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は前日比３９８・１０ポイント高の２万４８３６・６０となり、最高値を更新した。前日決算を発表した米半導体大手インテルの株価が２４％上昇して史上最高値をつけるなど、ＡＩ（人工知能）関連銘柄が相場を押し上げた。インテルは赤字決算だったが、先行きへの期待から買い注文が膨らんだ。ダウ平均株価（３０種）の