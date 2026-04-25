◇プロ野球セ・リーグ DeNA2×-1巨人(24日、横浜スタジアム)DeNAが逆転勝利で6連勝。貯金を1とし、相川亮二監督は「苦しい展開の中泥臭く1点を取って、最後まで粘って粘って、1点勝った」と振り返りました。試合は、延長11回1アウト1塁2塁と一打サヨナラのチャンスで、打席には途中出場の戸柱恭孝選手。巨人・赤星優志投手のストレートをとらえた打球は、前進守備につく外野の頭上を越える一打となり、DeNAがサヨナラ勝利を飾りま