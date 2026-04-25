◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２×―１巨人＝延長１１回＝（２４日・横浜）キャベッジは打球がオレンジに染まる左翼スタンドへ吸い込まれると、天を指さしながらダイヤモンドをまわった。０―０の４回。１死から打席に立つとカウント２―２からＤｅＮＡの先発・平良の外角直球を仕留めた。左翼席へ運ぶ４号ソロで先制。「打ったのは真っすぐです。打てたことを神に感謝するよ」と声を弾ませた。「２番・左翼」で出場。これで
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