EU＝ヨーロッパ連合は、中東レバノンやシリアの大統領を交え、ホルムズ海峡への対応やイラン制裁などについて協議しました。24日のEU首脳会議では、レバノンやシリアの大統領なども参加し、中東地域への人道支援などについて話し合いました。また、ホルムズ海峡における航行の自由の実現を条件として、イランへの制裁を緩和するかについても議題にあがりましたが…。EUフォンデアライエン委員長「イランは近隣諸国への攻撃を続け