３月の代表戦でアピールできなかったのは紛れもない事実だ。しかし、過去には戻れない。いま置かれた環境で結果を出し続けなければ、ワールドカップへの道は開けない。そんな気迫がプレーに表われていた。2026年４月24日、J１百年構想リーグのFC東京対水戸ホーリーホック戦。63分、佐藤龍之介（19歳）がビッグチャンスを掴む。マルセロ・ヒアンとのワンツーで抜け出すと、巧みなステップで相手２人をかわし、絶好の位置へ。