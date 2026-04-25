JR東日本のロゴJR東日本がゴールデンウイーク（GW）期間中（4月24日〜5月6日）の新幹線自由席の混雑予測を可視化し、ホームページで公表している。担当者は「時間帯をずらせば、すいているタイミングもある」とし、役立ててもらいたい考えだ。5月1〜6日の過去の利用予測に基づく。下りピークの5月2日は各駅で大混雑が予想されるが、午後5時以降に首都圏を出発する列車に比較的余裕があり、3日がすいている。上りピークは5、6日