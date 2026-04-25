◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２×―１巨人＝延長１１回＝（２４日・横浜）感謝の思いで、田中将はベンチを飛び出した。自身の招いたピンチを２番手・中川が火消し。ハイタッチで出迎えた。先発で６回２／３を無失点。「イニング途中で降りることになって悔しいけど、皓太がしっかり抑えてくれて（大城）卓三にもいいリードをしてもらった」。８安打を浴びながらも８７球で役目を果たした。最速１４８キロの直球とカットが主