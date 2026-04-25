◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２×―１巨人＝延長１１回＝（２４日・横浜）巨人は延長１１回に赤星が打たれサヨナラ負け。延長戦は今季初だったが、サヨナラ負けは、１８日ヤクルト戦以来、今季２度目。ＤｅＮＡ戦のサヨナラ負けは、２４年８月１８日にオースティンにサヨナラ本塁打を浴びて以来だった。昨年のサヨナラ試合は、１３試合で７勝６敗。一方、延長戦は１５度で５勝６敗４分けと劣勢だったが、打線は延長イニング