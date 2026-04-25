NY株式24日（NY時間16:23）（日本時間05:23） ダウ平均49230.71（-79.61-0.16%） S＆P5007165.08（+56.68+0.80%） ナスダック24836.60（+398.10+1.63%） CME日経平均先物60055（大証終比：+335+0.56%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は下落したもののナスダックは大幅高となった。インテル＜INTC＞が好決算を受けて大幅高となっていることがナスダックをサポート。 インテル