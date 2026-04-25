NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4740.90（+16.90+0.36%） 金６月限は反発。時間外取引では、イラン戦争の長期化見通しを受けて売り優勢となったが、原油高が一服すると、下げ一服となった。欧州時間に入ると、イランのアラグチ外相がパキスタンに向かうと伝えられ、和平協議に対する期待感を受けて買い優勢となった。日中取引では、ドル安や原油安を受けて堅調となった。 MINKABU PRESS