©CHEF-1グランプリ2026 若手料理人No.1決定戦『CHEF-1グランプリ2026』（ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット）の決勝戦が、いよいよ4月26日に開幕する。今大会には、総勢313名の志高き料理人がエントリー。「日本料理」「フレンチ・イタリアン・スパニッシュ」「中国・アジア料理」「ジャンルレス・フードクリエイターその他」のジャンル別準決勝を勝ち抜いた、4名のファイナリストが決勝で火花を散ら