[4.24 J1百年構想リーグ第12節 柏 0-1 鹿島 三協F柏]唯一のゴールは鹿島アントラーズが誇る“攻撃的SB”の個人技から生まれた。DF濃野公人は前半アディショナルタイム1分、鋭いプレッシングでMF大久保智明からボールを奪うと、そのまま右サイドから中央に向かってドリブル突破を開始。うまく相手選手の中間のコースを狙い、小刻みなステップで自身に引き寄せると、最後はキックフェイントで次々にスライディングを誘いながらボ