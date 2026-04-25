ブンデスリーガ 25/26の第31節 ライプチヒとウニオン・ベルリンの試合が、4月25日03:30にレッドブル・アレーナにて行われた。 ライプチヒはアントニオ・ヌサ（FW）、ロムロ（FW）、ヤン・ディオマンデ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウニオン・ベルリンはアンドレイ・イリッチ（FW）、アンドラス・シェーファー（MF）、オリバー・バーク（FW）らが