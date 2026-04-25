◇セ・リーグ巨人1―2DeNA（2026年4月24日横浜）巨人・田中将大の、黒田博樹に並ぶ歴代2位の日米通算203勝目はお預けとなった。「とにかく打球を上げさせなかったのが良かった」と6回2/3を8安打無失点と好投も、「イニング途中で降りることになって悔しい」と反省を忘れず。勝利投手の権利を手にして降板も、8回に3番手の大勢が追いつかれた。規定投球回に達し、防御率は1.78と安定感ある投球が続いている。