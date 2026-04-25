俳優の黒川想矢（16）と女優の堀越麗禾（14）が24日、都内で仏アニメ映画「ARCO/アルコ」の初日舞台あいさつを行った。黒川は、日本語吹き替え版で声優に初挑戦し「想像することが楽しかった」とアフレコを回想。ともに4月から新学年となり、高校2年の黒川は「ヤバい、どうしようというくらい友達ができなくて絶賛、悩み中。でも今日、昼ご飯を一緒に食べようと言ってくれた子がいて、仲良くなれれば」と期待。中学3年の堀越は