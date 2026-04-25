芝クッション値9.5＝標準※金曜午前9時含水率＝芝G前15.7％、4角14.0％ダートG前11.8％、4角13.8％※金曜午前8時30分。前開催終了後、芝の傷んだ箇所を補修。芝の生育は順調、全体的におおむね良好な状態で高速馬場の可能性は高い。ダートはやや水分を含んでいる分、前有利の馬場か。