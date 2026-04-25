DeNAは24日、森原康平投手（34）が岡山市の病院で右肘内側側副じん帯のインターナル・ブレース手術を受けたと発表した。人工じん帯で患部の修復と補強を図る術式で、従来のトミー・ジョン手術より復帰が早いとされるが、長期離脱は避けられない。2月のキャンプは1軍スタートも、序盤でコンディション不良を訴えて2軍調整が続いていた。24年は抑えで29セーブを挙げ、日本シリーズで胴上げ投手となった。昨季は30試合で0勝2敗1