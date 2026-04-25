ロッテ・種市が25日のソフトバンク戦（熊本）に先発する。WBC出場の影響で今季初登板が開幕から19試合目だった17日の楽天戦と出遅れたが、7回5安打無失点、6奪三振と貫禄の投球。最下位から浮上へのキーマンに期待される右腕は「コンディションも良いので、前回同様に長いイニングを投げて、勝てる確率を高められる投球ができるように頑張ります」と腕をぶした。