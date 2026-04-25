芝クッション値9.9＝標準※金曜午前10時30分含水率＝芝G前10.9％、4角10.4％ダートG前14.7％、4角16.8％※金曜午前10時30分。前開催後、芝は傷んだ箇所の補修し良好な状態。セオリー通りなら前有利だ。ダートは水分を含んでおりスピードが必要。先行馬を狙いたい。