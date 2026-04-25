俳優の水谷豊（73）が監督などを務めた映画「Piccolafelicita」が24日、兵庫・淡路島で行われた「うみぞら映画祭」で初上映された。企画・監督・脚本・プロデュース・主演を務めた意欲作で、長女の趣里（35）との初共演も話題に。人生の岐路に立つ人々を描き「“人生には大変なことがあっても必ず救いがあるんだ”という思いで作った」とメッセージを話した。