◇セ・リーグ巨人1―2DeNA（2026年4月24日横浜）巨人は、今季初の延長戦は2度目のサヨナラ負けに終わった。延長11回に赤星が決勝点を許すも、6投手で2失点につないだリレーに阿部監督は「負けはしましたけれど、いいゲームだったと思います」とねぎらった。スタメンに2年目の石塚や浦田、ルーキーの皆川ら若手が多く並んだ打線は6回以降無安打。連勝は2で止まったが、指揮官は「こういうしびれた試合を今まで経験した