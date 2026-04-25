過去10年で傾向を探る。☆前走着順1着【8・4・8・47】が圧倒的。3、7着が1勝ずつ。8着以下は0勝で下位からの逆転は厳しい。☆前走クラス1勝クラス組【6・5・7・61】が好成績を収めている。重賞組【3・3・1・29】もまずまず。未勝利組は1勝。オープン組は0勝で狙いにくい。☆人気1番人気が【3・2・3・2】と信頼できる。1〜6番人気で10勝しており、アタマは上位人気馬から選ぶのが賢明。過度な穴狙いは禁物だ。結論