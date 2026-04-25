なにわ男子の大橋和也（28）とtimeleszの寺西拓人（31）が24日、東京・EXシアター有明でダブル主演する舞台「AmberS―アンバース―」の公開稽古を行った。EXシアター有明は25日、複合型エンターテインメント施設「東京ドリームパーク」内に開場。こけら落とし公演として同日上演される今作は、NEWS加藤シゲアキ（38）プロデュースの完全オリジナル作品。伝説の琥珀（こはく）の秘薬を巡るスペクタクル。加藤は「こけら落としと