テニスの全豪オープンで優勝したカルロス・アルカラス＝2月、メルボルン（ゲッティ＝共同）【ジュネーブ共同】テニスの男子シングルスで世界ランキング2位のカルロス・アルカラス（スペイン）が24日、3連覇が懸かった四大大会第2戦の全仏オープンを手首負傷の影響で欠場すると発表した。ロイター通信が報じた。22歳のアルカラスは今年の全豪オープンを制し、四大大会全制覇を達成していた。四大大会7勝のアルカラスは今月のバ