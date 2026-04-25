行方不明者の発見で手柄を上げた警察犬のリコー（左）とオラフ＝２３日、逗子署行方不明になった高齢者を無事に発見したとして、神奈川県警逗子署は２３日、警察犬のオラフ（ジャーマンシェパード、４歳）とリコー（同、２歳）に表彰状を贈った。リコーは２月にデビューしたての“新米”警察犬で今まで満足に成果を上げられず、今回が初めてのお手柄。ペアを組むハンドラーの湯山孝昭巡査長（３７）は「リコーは優しい子。これか