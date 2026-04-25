インスタグラム更新カーリング女子で3月にロコ・ソラーレを退団した吉田知那美が自身のインスタグラムを更新。「絶対に公式では世に出ない写真」として2枚の写真を公開すると、思わず悶絶するファンが続出した。投稿には「歯ブラシの広告みたいになった写真と、夫とカメラマンユースケさんが意気投合するキッカケとなった、2人の大好きな天竺川原さん」と綴られ、自身を捉えた2枚の写真が添えられている。1枚目は白い歯を見