◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２×―１巨人＝延長１１回＝（２４日・横浜）巨人のドラフト４位ルーキー・皆川岳飛（がくと）外野手（２２）が亡き祖父にささげるプロ初安打を放った。ＤｅＮＡ戦に「７番・右翼」で初スタメンに抜てきされ、５回の第２打席で中前打。試合後に母方の祖父が亡くなった事実を明かし、悲しみをこらえてプロとしての新たな一歩を刻んだ。チームは先発・田中将大投手（３７）が７回途中無失点と力投し