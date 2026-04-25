「オリックス３−２日本ハム」（２４日、京セラドーム大阪）秘策が決まらなかったことが、後になって響いた。日本ハムは逆転負けで２連敗を喫し、借金は再び２。「しっかり決めてもらわないと、出場機会が減っていきますよね」。新庄監督の嘆き節に、厳しいトーンが交じった。１点リードの二回無死一、三塁から２者連続で仕掛けたセーフティースクイズが成功せず。水野は捕邪飛、続く浅間は初球をファウルした後、三振に倒れ