女優の上白石萌歌（26）が24日放送のTOKYO FM「松任谷正隆の…ちょっと変なこと聞いてもいいですか？」（後5・30）に出演。実家から、中学生の時に書いた、渡さなかったラブレターを発見したと明かした。上白石は「この前実家に帰った時に、私の家の2階って、姉と私の部屋があるんですけど、私たちが出て行った時のままになっているんですよ」と語った。そのため「中学校1年の時のファイルとか、教科書がそのまま残っていて