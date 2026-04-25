「オリックス３−２日本ハム」（２４日、京セラドーム大阪）オリックスの新助っ人が遅ればせながらお目覚めだ。シーモアが１−１の七回、右翼席上段に来日１号となる決勝２ランをブチ込んだ。チームは球団新記録となる京セラドーム９連勝。３、４月の月間勝ち越しを決め、今季最多の貯金５とした。「いい感触だった。毎打席、強い打球を心がけてきた。狙ったわけではないが、結果的にホームランになって本当にいい日になった