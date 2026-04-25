「ＤｅＮＡ２−１巨人」（２４日、横浜スタジアム）熾烈（しれつ）な投手戦に惜敗も、巨人・阿部監督は試合後すぐに前を向いた。「負けはしましたけど、いいゲームだったと思います」。ドラフト４位・皆川（中大）がプロ初安打を放つなど、光もある。２年目の石塚、浦田に加え、ルーキーが緊迫の延長戦にフル出場するなど、経験を積んだ。「失敗もあるでしょうし、それを糧にしてくれればいいだけ。こういうしびれた試合もな