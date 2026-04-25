お笑い芸人のもう中学生（４３）が２４日、東京・渋谷のヒカリエホールで行われた体験型恐竜ライブエンターテインメント「ＤＩＮＯＳＡＦＡＲＩ２０２６」（５月６日まで同所）のＰＲイベントに出席。モデル・俳優の恵理（３２）と結婚発表後、初の公の場となった。司会から結婚を祝福されるとステージ中央を一周しつつ、計３度、土下座をして感謝を表現。「ひとえに本当に皆さまのおかげだと心から思っております。姿勢で