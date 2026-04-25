なにわ男子の大橋和也（２８）とｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人（３１）が２４日、東京ドリームパーク内に設立されたＥＸシアター有明でＷ主演する舞台「ＡｍｂｅｒＳ−アンバース−」（２５日〜５月２４日、同所）の公開舞台けいこに登場し、持ち味の歌唱力やアクションを披露した。セリフが聞き取りやすい音響設計や大がかりな演出が可能な最新鋭舞台を有す同所のこけら落とし公演。大役に抜てきされ、大橋は「皆さんの感情を