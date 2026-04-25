バレーボールSVリーグ女子チャンピオンシップ（CS）決勝の前日練習が24日に横浜市内で行われ、SAGA久光と大阪Mの両チームが調整。SAGA久光の日本代表・北窓絢音（21）はチームを4季ぶりの頂点に導き、真のエースになることを誓った。開幕前、今季から指揮を執る中田久美監督（60）と面談で「決勝戦で最後の1点を決めた時に本当のエースになる。頼られる選手がエース」と約束したことを明かし「それを証明できる場所まで来られ