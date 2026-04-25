フィギュアスケート男子で五輪２大会連続銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が２４日、都内で、世界獣医師会大会のトークショーに参加した。１３日にＳＮＳで来季の休養を発表。決断した理由について、報道陣の前で初めて語る機会となり「いったん立ち止まって自分と向き合う時間がほしかった。新しい角度からフィギュアスケートを見て、いろんな魅力を発見していきたい。それが今後につながっていくと思うので