女優の上白石萌歌（26）が24日放送のTOKYO FM「松任谷正隆の…ちょっと変なこと聞いてもいいですか？」（後5・30）に出演し、大ファンという大御所歌手を明かした。上白石は「私、加山雄三さんが大好きで」と、2022年にコンサート活動を引退した加山雄三（89）の名を挙げ「加山さんのラブソングって、本当に混じりけがないじゃないですか」と説明した。松任谷は「凄いね、2000年生まれの人に好かれる加山雄三さん」と言い、