バレーボール、ＳＶリーグ男子のサントリーは２４日、日本代表アタッカーで五輪２大会連続代表の高橋藍（２４）が今季限りで、契約満了のため退団すると発表した。高橋はチームを通じてコメントし、新天地での活躍を誓った。日本代表登録メンバーの小川智大（２９）、藤中颯志（２６）、デアルマス・アライン（２５）も今季限りで退団する。サントリーに電撃入団して２年。日本代表でも活躍している高橋はチームに別れを告げ、