俳優の梅沢富美男（75）が25日、自身のインスタグラムを更新し、30年ぶりに在来線に乗ったことを報告した。黒いキャップにグレーのパーカー姿でホームに立つ写真を投稿し「30年ぶりに在来線に乗りました」とつづったもの。また「帽子にスウェットだと気付かれないもんですね。あまりに久しぶりでちょっとドキドキしました」と続けた。ファンからは「パパ頑張れ」「だいすき」などの声が寄せられていた。