「頸椎（けいつい）椎間板ヘルニア」で15日から巡業を休場していた幕内・藤ノ川が合流した。はりや超音波などで治療してきたといい、「だいぶ良くなった。徐々に慣らしていきたい」と話した。24日から相撲を取る稽古も再開。幕内・平戸海、王鵬らと8番取って鋭い出足から圧倒する場面もあった。ぶつかり稽古では豊昇龍の胸を借り、「首を鍛えていくしかない。死ぬ気でやっているので（立ち合いの）怖さはない」と力を込めた。