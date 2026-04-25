大相撲の春巡業が24日、さいたま市で行われ、大関に復帰した霧島（音羽山部屋）が30歳の誕生日を迎えた。報道陣からケーキを贈られると満面の笑みを浮かべた。「今が一番いい年。まだまだ若いなと。まだまだできる」。前回の大関時代には果たせなかった横綱昇進へ誓いを立てた。朝稽古では14番取って8勝6敗。同じモンゴル出身の横綱・豊昇龍とは8番連続で取って4勝4敗と互角だった。得意の左四つ、左上手を引いて力強く前進す