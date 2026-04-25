大相撲の春巡業が２４日、さいたま市で行われ、３０歳の誕生日を迎えた大関霧島（音羽山）は、横綱豊昇龍の指名を受け三番稽古で４勝４敗。「誕生日だし、いい思い出になった」と感謝した。琴栄峰、平戸海とも胸を合わせ４勝２敗。入門時の師匠である陸奥親方（元大関霧島）は３０歳１１カ月で大関に昇進しただけに「３０歳になって力がついてくる。できるだけ長くやりたい」と前を向いた。