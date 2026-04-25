阪神・森下が26日に先発予定の広島・栗林攻略に意欲を燃やした。「いろんな球種でストライクが取れるので（攻略が）難しいピッチャー。自分から崩れることがないから打ち崩さないといけない」先発に転向した右腕は今季、直球の平均球速は140キロ台前半ながらフォーク、カーブ、カットなどでタイミングをずらし、内外角へ制球良く投げ込んでくるスタイルが特徴。マツダスタジアムで対戦した前回5日は3打数無安打1三振に倒れ、