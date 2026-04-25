阪神・小野寺が今季初の1軍合流を果たした。ファーム・リーグは打率・226で直近6試合でも12打数3安打と目立ったアピールはないが、藤川監督は「チーム編成のところと、いろいろな想定ですね」と説明した。左翼で開幕スタメン出場を果たした中川が23日に出場選手登録から外れた。同じ右の外野手として代打などでの役割が期待される。「1打席1個の守備を自分らしく、泥くさくやっていけたら」と闘志を見せた。