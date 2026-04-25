【阪神・藤川監督語録】▼成長スピードは人それぞれ（1軍で育てるか、エレベーターをさせるかは）プロに入るまでの素材のレベルもある。ミスが出てもそれがすごく高いレベルにあるのか、そのレベルをまた磨きなおす必要があるのか、もともとの能力がある。みな一緒ではない。進むペースはみんなバラバラ。最初に苦労が多い選手でも、長くタイガースでプレーすることができますから。▼想定通り（前日の雨天中止を含めて2日